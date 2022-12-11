الأردن يسعى للوساطة بين الجزائر والمغرب

هبة بريس _ الرباط

كشف موقع مغرب إنتليجنس عن تقدم الأردن بوساطة لاستئناف العلاقات بين الجارتين المغاربيتين، الجزائر والمغرب، في ظل أزمات سياسية ودبلوماسية متكررة.

وذكر الموقع الفرنسي أن الملك الأردني عبد الله الثاني استغل زيارته إلى الجزائر يومي لإقناع القادة الجزائريين بقبول وساطة جديدة مع المغرب.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر لم يذكرها، أن “العاهل الأردني اجرى حوار مع الرئيس عبد المجيد تبون لإقناعه بقبول عرض إعادة إطلاق الحوار مع الجار المغرب من أجل إنهاء حرب دبلوماسية وسياسية تقلق بشدة كل الفاعلين في العالم”.

وحسب مغرب إنتليجنس، اقترح الملك عبد الله الثاني خارطة طريق تتكشف على مراحل عدة، حيث يفضل الأردن البدء بالجانب الاقتصادي للحصول على كبح التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن العاهل الأردني أصر على ضرورة إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي دفنه النظام الجزائري نهاية أكتوبر 2021.

وتهدف مبادرة الأردن إلى إقناع الجزائر برفع الحظر عن صادرات الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر المغرب، وفقا لـ”مغرب إنتليجنس”.

وأشار الموقع إلى أنه “على المغاربة استئناف مسيرة التعاون الاقتصادي مع الجزائر مع الاستفادة من بعض الامتيازات مثل الأسعار التفضيلية المرتبطة بمرور الغاز الطبيعي عبر التراب المغربي”.

في المقابل، يمكن للجزائر أن تستعيد ريادتها في سوق الغاز في شبه الجزيرة الأيبيرية وجنوب أوروبا حيث تعمل قطر والولايات المتحدة على استبدالها بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، بحسب “مغرب إنتيليجنس”.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن الملك الأردني اقترح إجراء محادثات صريحة ومباشرة بين الجزائر والمغرب وإسبانيا بشأن الخلافات المتعلقة بنزاع الصحراء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0