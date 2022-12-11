طقس الأحد ..الحالة الجوية العامة ممطرة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار محليا مهمة ومصحوبة برعد، وذلك فوق مناطق طنجة، واللوكوس، والريف والغرب.

كما تيرتقب أن تكون السماء غائمة مع تساقط أمطار أخرى أو زخات مطرية فوق كل من المناطق الممتدة شمال الصويرة، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة وشمال المنطقة الشرقية، وذلك مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالشمال الغربي للبلاد، والريف وبالأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالجنوب الشرقي وبهضاب الفوسفاط، وما بين 14 و20 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 12 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بشمال البلاد، وستبقى مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء جنوب بوجدور.

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