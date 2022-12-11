طقس الأحد ..الحالة الجوية العامة ممطرة

2022-12-11 / 09:02
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار محليا مهمة ومصحوبة برعد، وذلك فوق مناطق طنجة، واللوكوس، والريف والغرب.

كما تيرتقب أن تكون السماء غائمة مع تساقط أمطار أخرى أو زخات مطرية فوق كل من المناطق الممتدة شمال الصويرة، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة وشمال المنطقة الشرقية، وذلك مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالشمال الغربي للبلاد، والريف وبالأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالجنوب الشرقي وبهضاب الفوسفاط، وما بين 14 و20 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 12 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بشمال البلاد، وستبقى مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء جنوب بوجدور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” لارام” تقدم تسهيلات لتدبير تنقل المشجعين

” لارام” تقدم تسهيلات لتدبير تنقل المشجعين

2022-12-11 / 09:37
Photo of الأردن يسعى للوساطة بين الجزائر والمغرب

الأردن يسعى للوساطة بين الجزائر والمغرب

2022-12-11 / 09:19
Photo of موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائي كأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائي كأس…

2022-12-09 / 23:22
Photo of يوسف علاكوش كاتبا عاما للجامعة الحرة للتعليم لولاية ثانية

يوسف علاكوش كاتبا عاما للجامعة الحرة للتعليم لولاية ثانية

2022-12-09 / 23:09
Photo of الأرجنتين تهزم هولندا وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم هولندا وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر

2022-12-09 / 23:00
Photo of حموشي يؤشر على تعيينات جديدة لأمنيين

حموشي يؤشر على تعيينات جديدة لأمنيين

2022-12-09 / 22:30
Photo of مواجهة الأرجنتين وهولندا تتجه إلى الأشواط الإضافية

مواجهة الأرجنتين وهولندا تتجه إلى الأشواط الإضافية

2022-12-09 / 22:13
Photo of مشاورات سياسية بأوسلو بين المغرب والنرويج

مشاورات سياسية بأوسلو بين المغرب والنرويج

2022-12-09 / 21:59
Photo of هولندا ضد الأرجنتين.. ميسي يضيف ثانى أهداف التانجو

هولندا ضد الأرجنتين.. ميسي يضيف ثانى أهداف التانجو

2022-12-09 / 21:49
Photo of مجلس المنافسة يبدي رأيه حول “السوق الوطنية للرعاية الطبية “

مجلس المنافسة يبدي رأيه حول “السوق الوطنية للرعاية الطبية…

2022-12-09 / 21:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق