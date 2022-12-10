رئيس البرازيل يعلق على خسارة منتخب بلاده: “الفريق قدم أفضل ما لديه”

هبة بريس - وكالات

عبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن أسفه لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال “قطر 2022″، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح (2-4)، أمس الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في ملعب “المدينة التعليمية” بقطر.

وكتب لولا دا سيلفا في “تويتر”: “البرازيل قدمت أفضل ما لديها، وسجل نيمار هدفا جميلا، والفريق يستحق أكثر من ذلك بكثير. تحياتي لجميع اللاعبين والجهاز الفني”.

وأضاف: “دعونا نمضي قدما لأنه في الحياة لا يمكننا الاستسلام أبدا”.

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