بعد الإقصاء “القاسي”.. نيمار يلمح للاعتزال دوليا

هبة بريس - وكالات

ألمح النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب الإقصاء من مونديال قطر 2022، بعد المباراة المثيرة التي جمعت “سيليساو” بكرواتيا، وانتهت بضربات الترجيح (2-4).

وقال نيمار، بعد انتهاء المباراة بفوز كرواتيا، إنه لا يمكن أن يضمن بنسبة 100% أن يلعب مجددا لمنتخب السيليساو، الذي ودع المونديال من دور ربع نهائي مونديال.

وأوضح لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (صاحب ال 30 عاما): “لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضا لا أضمن 100% أنني سأعود.. علي التفكير أكثر قليلا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب”.

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