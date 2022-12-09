انهيارات صخرية تقطع الطريق الرابطة بين باب برد والحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

شهدت الطريق الرابطة بين شفشاون والحسيمة على مستوى منطقة باب برد، انهيارات صخرية جزئية تسببت في قطع الطريق بشكل مؤقت .

وبحسب مصادر محلية، فإن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها منطقة شمال المملكة خلال ال24 ساعة الأخيرة أدت إلى سقوط أحجار من أحد المرتفعات، وانتشرت على الطريق، مما أوقف حركة السير.

وانتقلت المصالح المختصة الى عين المكان حيث تم ازالة الاحجاز والصخور من وسط الطريق لتستأنف بعدها حركة السير .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0