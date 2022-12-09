التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد الأرجنتين فى كأس العالم 2022

2022-12-09 / 19:17
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هبة بريس _ رياضة

أعلن مدربا هولندا والأرجنتين عن التشكيل الرسمى للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين، المقرر لها فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب “لوسيل”، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

ويبدأ منتخب هولندا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نوبيرت.

الدفاع: تيمبر، فان دايك، آكي.

الوسط: دومفريس، دى رون، دى يونج، بليند.

الهجوم: جاكبو، ديباى، بيرجوين

وفى المقابل يخوض منتخب الأرجنتين بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندى، أكونا، ليساندرو مارتينيز.

الوسط: ماك أليستر، إنزو، دى بول.

الهجوم: ميسي، ألفاريز.

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