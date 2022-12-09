أمطار قوية تغرق أحياء بطنجة (صور)

2022-12-09 / 13:41
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

شهدت مدينة طنجة خلال ال 24 ساعة الأخيرة تساقطات مطرية قوية تسبب في إغراق أحياء بأكملها .

وبحسب ماعاينته هبة بريس فقد أدت هذه التساقطات إلى تحويل أحياء الى برك عائمة، خصوصا بعد أن فاضت قنوات الصرف الصحي وبعض الأودية، بفعل قوة التساقطات، حيث اتجهت مياه الأمطار صوب منازل السكان، الأمر الذي أثار ذعرا في صفوفهم.

ولجأ السكان إلى بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتهمون الجهات المختصة بعدم القيام بالصيانة المعتادة لقنوات الصرف الصحي، لتفادي تسجيل مثل هذه الكوارث، إلى ذلك لم تسجل أية خسائر بشرية في حين سجلت خسائر مادية في ممتلكات.

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