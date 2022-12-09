رياض محرز: “أتمنى أن يواصل منتخب المغرب تحقيق الإنجازات”

2022-12-09 / 12:35
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هبة بريس - وكالات

وصف النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر ب”العظيم”.

وقال محرز في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”; “هذا رائع بالنسبة لنا وأتمنى أن يواصل منتخب المغرب تحقيق الإنجازات”.

وأضاف: “رغم أنه لدي أصدقاء في المنتخب البرتغالي، المنتخب المغربي جيد. ليس هناك لاعبا واحدا. لديهم خطط فنية جيدة تعتمد على الالتزام والحذر والهجمات المضادة”.

وتابع: “لدى المنتخب المغربي لاعبون جيدون ويقدمون كل ما لديهم من جهود كما لديهم لاعبين يصنعون الفارق. عندما تنظر إليهم تشاهد فريقا متكاملا. كل لاعب يساعد زميله. وهذا جيد. حظ سعيد وإن شاء الله يواصلون حتى النهاية”.

وأوضح: “بالنسبة لي من المستحيل عدم متابعة مباريات المونديال على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأنني لست هناك. لكني أحب كرة القدم وهناك مباريات قوية ولاعبين جيدين ولهذا أنا أتابع البطولة”.

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