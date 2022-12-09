بحضور المشاهير..سعد لمجرد يلهب “كاتارا” بإحتفائه بالمنتخب المغربي

نجلاء مزيان

أحيى النجم المغربي سعد لمجرد، حفله الفني في قطر، يوم أمس الخميس بالمسرح الروماني “كاتارا”، وذلك تزامنا مع فعاليات كأس العالم.

وأدى النجم المغربي مجموعة من أغانيه تحت قيادة المايسترو الركراركي أبرزها: “المعلم”، “انت باغية واحد”، “انساي”، بالإضافة إلى أغاني وطنية تشجيعا و تكريما فنيا لما قدمه الأسود في هذا المحفل الكروي العالمي، الذي رفع رأس المغرب عاليا.

و حضر الحفل مجموعة من النجوم المغاربة، مثل حاتم عمور، حميد الحضري، زهير البهاوي، الإعلامي رشيد العلالي، و النجم المصري ايهاب توفيق.

و رصدت عدسات كاميرا جريدة هبة بريس الالكترونية، تفاعل الحضور الغفير مع أغاني “لمعلم” و ترديده لمجموعة من الشعارات الخاصة بتشجيع المنتخب المغربي، ك”سيير سيير” و “إسبانيا حيدناها و البرتغال في الطريق”.

و من جانب آخر، فقد انتهى النجم سعد لمجرد من إنهاء تصوير فيديو كليب جديده الغنائي، الذي حرص على تصويره بمدينة “الجديدة” بالمغرب، بمشاركة كل من الفنانين عمر لطفي و رشيد رفيق.

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