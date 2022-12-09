بمواجهتين قويتين.. انطلاق مباريات ربع نهائي المونديال

2022-12-09 / 09:28
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هبة بريس

تبدأ اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم حيث تقام مباراتين من العيار الثقيل في بداية المرحلة الصعبة والأمتار الأخيرة من نهائي بطولة كأس العالم.

ونجحت 8 منتخبات في حجز مكانها في ربع النهائي وهي هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب والبرتغال.

وتجمع المباراة الأولى نجوم العالم والمرشح الأول للقب منتخب البرازيل مع وصيف كأس العالم النسخة الماضية منتخب كرواتيا، في مباراة صعبة تجمع نيمار أمام لوكا مودريش، أمام المباراة الثانية ستجمع منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مع منتخب هولندا القوي بقيادة لويس فان جال.

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