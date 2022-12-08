أهم النقط في المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي

هبة بريس _ الرباط

في ما يلي النقاط الرئيسية في “المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس :

– بناء رأس مال بشري مرن وممك ن تمكينا تاما وقادر على مواكبة زخم التنمية بالمملكة؛

– استلهام نموذج الجامعة الدولي والتركيز على التمكين والتعلم مدى الحياة؛

– جعل الرقمنة في صلب العملية والتركيز بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب اللازمة لتعزيز قابلية تشغيلهم؛

– تعزيز قدرة الشباب على التأقلم مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل؛

– تكريس البحث العلمي والابتكار من خلال تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه والمشرفين؛

– هيكلة البحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية تنسجم انسجاما وثيقا مع الأولويات الوطنية؛

– بناء شراكة متجددة بين كل من الدولة والجامعة والجهة؛

– تكريس الانفتاح على البيئة الدولية عبر زخم برامج تستهدف حركية الكفاءات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها؛

– السعي من خلال تجديد الإطار القانوني إلى وضع أسس استقلالية فعالة للجامعة يكون محورها النجاعة والأداء وثقافة النتائج.

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