أخنوش: المنتخب الوطني أظهر للعالم قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة

2022-12-08 / 13:50
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هبة بريس - الرباط

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة.

وعبر أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، عن متمنياته أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة، مجندين خلف جلالة الملك.

وحيى السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع شرف المغاربة قاطبة.

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