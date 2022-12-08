صحيفة بريطانية: إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير صحفي بريطاني، الأربعاء، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح تقرير، نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن اهتمام الريدز بلاعب منتخب أسود الأطلس لا يعود إلى تألقه في كأس العالم قطر 2022.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ليفربول يتابع أمرابط منذ فترة، ويرغب في التعاقد معه قبل انطلاق بطولة المونديال، الذي أكد فيه اللاعب تألقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ليفربول عقدوا لقاء سريا مع سفيان أمرابط، قبل انطلاق كأس العالم، لإقناعه بالانتقال إلى قلعة “أنفيلد” معقل الـ”ريدز”.

وأوضحت أن اللقاء كان إيجابيا للغاية، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا عقب انتهاء كأس العالم.

وذكرت أن التألق الكبير للنجم المغربي في المونديال جذب أنظار أندية أخرى لصفقة أمرابط مثل إنتر ميلان وتوتنهام، لكن ليفربول لا يزال في صدارة السباق.

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