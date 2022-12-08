لتزامنه مع مباراة ربع النهائي.. الPPS يؤجل اجتماع لجنته المركزية

2022-12-08 / 09:35
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هبة بريس - الرباط

لتزامنه مع مباراة ربع نهائي كأس العالم، أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، تأجيل اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية إلى وقت لاحق.

وذكر الأمين العام في بلاغ، أنه نظرا لتزامن التاريخ المعلن عنه سابقا لانعقاد الدورة الثانية للجنة المركزية مع يوم إجراء منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة ربع نهاية كأس العالم السبت 10 دجنبر، ونزولا عند طلب عدد كبير من الرفيقات والرفاق، وبعد التشاور، فإنه تقرر تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.

وهنأ الحزب، في بلاغه المنتخب الوطني بتألقه في مونديال قطر 2022، وتمنى لمنتخبنا التوفيق بفوز جديد له في مقابلة ربع النهاية، وبأن تتواصل أفراح الشعب المغربي وتستمر رحلة إنجازات أسود الأطلس

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