نائبة كاستيليو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

2022-12-08 / 09:19
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هبة بريس

أدت نائبة رئيس بيرو، دينا بولوارتي، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية لمنصب رئيس الدولة بعد اعتقال الرئيس بيدرو كاستيليو.

جاء ذلك عقب إعلان الشرطة في بيرو، القبض على كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد.

وقال الشرطة في بيان: “وفقًا لواجبنا بموجب قانون الشرطة الوطني في بيرو، ألقى رجال الشرطة القبض على الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو”.

وجاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين، ولكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة البلاد.

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