بعد عزل الرئيس البيروفي..الشرطة تعتقل بيدرو كاستيو

2022-12-07 / 22:47
0
هبة بريس

أعلنت قوات الأمن في بيرو اعتقال رئيس البلاد بيدرو كاستيلو وفقا لصور ظهرت في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية على “تويتر” بعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان بعزله من السلطة.

وصوت البرلمان في البيرو، الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، لعزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، ونائبة الرئيس دينا بولارت التي تتولى منصب رئيس الدولة بدلاً منه، حيث وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد، قبل ذلك بساعات.

وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا معتبرة أنه يشكل “انقلابا”.

وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا، أن “الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور”.

ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/ مارس 2022، حيث اتهمته المعارضة آنذاك بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ”الخيانة” بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فوربس: إيلون ماسك يخسر لوهلة لقب أغنى رجل في العالم

فوربس: إيلون ماسك يخسر لوهلة لقب أغنى رجل في…

2022-12-07 / 22:10
Photo of إسبانيا.. إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في ببرشلونة

إسبانيا.. إصابة 155 شخصا إثر تصادم قطارين في ببرشلونة

2022-12-07 / 15:32
Photo of بسبب الحكم غاساما.. إيتو يبرح يوتيوبر جزائري ضربا بقطر

بسبب الحكم غاساما.. إيتو يبرح يوتيوبر جزائري ضربا بقطر

2022-12-06 / 14:10
Photo of قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي تذاكر المونديال

قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي…

2022-12-06 / 10:09
Photo of طارق رمضان سيحاكم بتهمة الاغتصاب في جنيف

طارق رمضان سيحاكم بتهمة الاغتصاب في جنيف

2022-12-05 / 19:32
Photo of بلجيكا.. انطلاق محاكمة “تفجيرات بروكسل”

بلجيكا.. انطلاق محاكمة “تفجيرات بروكسل”

2022-12-05 / 12:40
Photo of في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. أمير قطر يستقبل الرئيس الإماراتي

في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. أمير قطر يستقبل…

2022-12-05 / 11:21
Photo of بركان سيميرو: إندونيسيا ترفع حالة التأهب واليابان تحذر من تسونامي محتمل

بركان سيميرو: إندونيسيا ترفع حالة التأهب واليابان تحذر من…

2022-12-04 / 20:34
Photo of الجزائر .. الحكم بالسجن النافذ على رؤساء وزراء و وزراء سابقين

الجزائر .. الحكم بالسجن النافذ على رؤساء وزراء و…

2022-12-04 / 18:50
Photo of الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات

الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات

2022-12-04 / 18:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق