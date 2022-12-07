Morocco's goalkeeper #01 Yassine Bounou deflects a penalty kick from Spain's midfielder #19 Carlos Soler during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

148 هدفا.. تعرف إلى قائمة هدافي كأس العالم حتى الآن

2022-12-07 / 18:07
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اختتمت أمس الثلاثاء مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تستمر حتى الـ18 من كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وشهدت مباريات البطولة العالمية التي تقام لأول مرة على أرض عربية، تسجيل 148 هدفا حتى الآن.

ويتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، مبتعدا بفارق، هدفين عن كل من، الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، الفرنسي أوليفييه جيرو، البرازيلي ريشارليسون، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي غونسالو راموس.

وتمكن 17 لاعبا من تسجيل هدفين لكل واحد منهم خلال مباريات دور المجموعات ودور ثمن النهائي، ويتعلق الأمر بكل من: جوليان ألفاريز (الأرجنتين)، وبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا).

وسجل بواقع هدف واحد كل من اللاعبين:

حكيم زيياش ويوسف النصيري ورومان سايس وزكرياء أبوخلال (المغرب)، الإنجليزي رحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وجاك غريليش وجوردان هندرسون وهاري كين (إنجلترا)، أندريه أيو وعصمان بوكاري ومحمد ساليسو (غانا)، أليكسيس ماك اليستير وإنزو فرنانديز (الأرجنتين)، لوفرو ماير وماركو ليفايا وإيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ميشي باتشواي (بلجيكا)، كارلوس سولر وبابلو مارتن باييز وداني أولمو وماركو أسينسيو (إسبانيا)، أوه تاناكا وتاكوما أسانو ودايزن مايدا (اليابان)، فيل فودين (إنجلترا)، ألفونسو ديفيز (كندا)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيز وهنري مارتن (المكسيك)، فامارا دييدهيو وإسماعيلا سار وبولايي ديا وكاليدو كوليبالي وبامبا دينج (السنغال)، ستراهينيا بافلوفيتش (صربيا)، روزبه جشمي ورامين رضائيان (إيران)، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وريكاردو هورتا وبيبي ورافائيل غوريرو (البرتغال)، فرينكي دي يونغ ودافي كلاسين وممفيس ديباي وداني بليند ودينزل دومفريس (هولندا)، كيشير فولر ويلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، محمد مونتاري (قطر)، مويسيس كايسيدو (الإكوادور)، هوانغ هي تشان وكيم يونغ غون وبيك سونغ هو (كوريا الجنوبية)، ماثيو ليكي وكريغ غودوين وميتاكوما أسانوسواريتشيل دوك (أستراليا)، شيردان شاكيري وريمو فريلير ومانويل أكانجي (سويسرا)، بيوتر زيلينسكي (بولندا)، أندرياس كريستينسن (الدنمارك)، كريستيان بوليسيتش وتيموتي وياه، وجي رايت (الولايات المتحدة الأمريكية)، غاريث بيل (ويلز)، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ و جان شارل كاستيليتو (الكاميرون)، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ودوشان فلاهوفيتش (صربيا)، صالح الشهري (السعودية)، إلكاي غوندوغان وسيرج جنابري (ألمانيا)، كاسيميرو ونيمار وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا (البرازيل)، أدريان رابيو (فرنسا).

وتستمر منافسات بطولة كأس العالم ابتداء من يوم الجمعة المقبل، بإقامة أربع مباريات في دور ربع النهائي، الذي سيسفر عن تأهل 4 منتخبات ستتنافس من أجل الوصول إلى النهائي.

وضمنت كل من الأرجنتين، وهولندا، وإنجلترا، فرنسا، المغرب، البرتغال، البرازيل، كرواتيا، تواجدها في دور الربع النهائي من البطولة.

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