Morocco's goalkeeper #01 Yassine Bounou deflects a penalty kick from Spain's midfielder #19 Carlos Soler during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

“بونو” يصنع التاريخ ويحبط خطة “الألف ركلة ترجيح” الإسبانية

2022-12-06 / 19:29
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هبة بريس _ رياضة

شهدت مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 للمونديال القطري، الثلاثاء، واقعة تتكرر فقط للمرة الثانية في تاريخ المونديال، كان بطلها حارس المرمى المغربي ياسين بونو.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وتأهل إلى ربع نهائي المونديال على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

ونجح “أسود الأطلس” في الفوز 3-صفر بعدما عجزت إسبانيا عن تسجيل أي ركلة ترجيخ، وتألق بونو الذي تصدى لركلتي جزاء.

وعبر تاريخ المونديال، لم يعجز أي منتخب عن إحراز أي هدف من ركلة ترجيح سوى مرة واحدة، حين أخفق لاعبو سويسرا أمام أوكرانيا في دور الـ16 لمونديال 2006.

وجاء الانتصار المغربي الساحق بركلات الترجيح بعدما كان مدرب إسبانيا، لويس إنريكي، كشف عشية المباراة أنه أعطى لكل من لاعبيه “فرضاً” يخص ركلات الترجيح، لأنه مقتنعٌ بأنها ليست يانصيب، بل جزءاً من اللعبة.

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‫10 تعليقات

  6. الماتش كامل حنا على الأعصاب وهو بارك يكركر ويضحك مع رسو هههه
    ألف مبروك

  9. بسم الله عليه ربي يحميه ويحمي جميع الفريق يارب باذن الله الى المربع الذهبي يارب 🇲🇦🇲🇦

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