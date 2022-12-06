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حرب الطرق.. 14 قتي.لا و2233 جريحا بالمدن خلال أسبوع

2022-12-06 / 17:24
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هبة بريس

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2233 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1685 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 نونبر المنصرم إلى 04 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و116 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و934 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 30 ألفا و382 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين ‏و481 ألفا و450 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و720 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و734 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 215 مركبة.

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