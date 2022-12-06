بعد الخسارة القاسية.. استقالة مدرب منتخب كوريا الجنوبية

2022-12-06 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

أعلن البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، مساء يوم الاثنين، عقب خسارته أمام البرازيل (1-4).

وقال باولو بينتو، خلال المؤتمر الصحفي: “كنا نعلم أننا الأقرب للخسارة، واجهنا خصما قويا للغاية والأمور سارت بشكل أصعب بعد الهدف الأول، لقد قدمنا كل ما لدينا في البطولة، أريد أن أشكر لاعبي فريقي والجماهير على هذه الفترة”.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه كان سعيدا بقيادة منتخب كوريا الجنوبية لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أنه أبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي واللاعبين بقرار رحيله عن الفريق.

وأوضح باولو بينتو أنه سيحصل على قسط من الراحة خلال الفترة المقبلة.

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