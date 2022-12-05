بسبب “غلاء المحروقات”.. إقبال متزايد على بطاريات السيارات

هبة بريس - الرباط

عرفت محلات بيع بطاريات السيارات، إقبالا متزايدا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وكشف مهنيون في قطاع بيع أجزاء السيارات، أن بطاريات العربات عرفت إقبالا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع غلاء المحروقات.

وذكر المهنيون في حديث مع هبة بريس، أن فئة عريضة من المواطنين تخلوا عن سياراتهم مركونة في المراءب منذ غلاء المحروقات، لافتين أن عدم التنقل بالسيارات لمدة طويلة تسبب في نهاية صلاحية بطارياتها.

وأضاف المهنيون، أن جميع الزبناء الذين اقتنوا بطاريات لسياراتهم خلال الفترة الأخيرة أكدوا أن عدم التنقل بها تسبب في هذا المشكل، لافتين أن غالبيتهم أصبحوا يفكرون في الاستغناء عنها بشكل نهائي والاكتفاء بوسائل النقل العمومي إلى حين استقرار أسعار المحروقات.

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