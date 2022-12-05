مصر.. الإعلامي عمرو أديب يجر الفنان محمد رمضان للقضاء

2022-12-05 / 11:35
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هبة بريس - وكالات

قررت محكمة مصرية تحديد يوم 20 ديسمبر موعدا لجلسة نظر دعوى الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وإحالته للتحقيق في المحاكمة الجنائية.

وتقدم الإعلامي عمرو أديب بـ4 بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، وتضمنت الاتهامات السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود الأزمة بين عمرو أديب ومحمد رمضان، إلى نشر الأخير مقطع فيديو ظهر فيه يرمي أموالا في حمام السباحة، من فيديو ترويجي لأحد أغنياته، لينتقده عمرو أديب ويقول إن ما قام به محمد رمضان تصرف يستفز به الشعب المصري.

وجاء رد محمد رمضان على كلام أديب ولكن بطريقته الخاصة، حيث نشر فيديو من مسلسل “الأسطورة”، وركب عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: “يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، ليرد عليه بطريقة الأسطورة: “بس يا بابا”.

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