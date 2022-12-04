الإسلاموفوبيا في تزايد .. اعتداءات متكررة على المساجد بالسويد

2022-12-04 / 10:03
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هبة بريس _ الرباط

تعرض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء إسلاموفوبي عبر تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخله.

ونشر “مسجد ستوكهولم”، الجمعة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعتداء المتمثل في تعليق نسخة من القرآن بسلاسل على حديد باحة المسجد.

ولفتت إدارة المسجد إلى أن مسجد ستوكهولم ورواده يتلقون تهديدات باستمرار من قبل عنصريين.

وأشارت إلى أنهم قرروا نشر الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت أنظار الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمرا عاديا.

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