كرة السلة .. المنتخبان الوطنيان للذكور والإناث يتأهلان لبطولة العالم

2022-12-03 / 14:00
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هبة بريس

حقق المنتخبان المغربيان لكرة السلة 3×3 لأقل من 17 سنة (ذكورا وإناثا) الميداليتان البرونزيتان في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة ما مكنهما من ضمان التأهل لبطولة العالم المقبلة لكرة السلة الثلاثية التي ستقام في الفترة ما بين 30 غشت و 4 شتنبر 2023 بالعاصمة الهنغارية.

وفاز منتخب الذكور في مباراة الترتيب لتحديد المرتبة الثالثة على المنتخب الجزائري التي جرت الجمعة بحصة 21 مقابل 15، في مباراة شهدت سيطرة مطلقة للعناصر الوطنية الشابة التي قدمت مستويات تقنية جد متميزة نالت استحسان الجميع، فيما فاز المنتخب الوطني للفتيات لأقل من 17 سنة، وبكل استحقاق كذلك في مباراة الترتيب على المنتخب الزامبي بحصة 12 مقابل 10.

وتوج منتخبا مصر للذكور والإناث بالبطولة، على التوالي على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية.

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