فتح معبري سبتة ومليلية

مستعينا بمظلة.. مهاجر يعبر من شمال المغرب إلى مليلية المحتلة

2022-12-02 / 17:56
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هبة بريس - وكالات

تمكن مهاجر غير نظامي يوم الخميس من الوصول إلى مليلية المحتلة انطلاقا من شمالي المغرب، مستعينا بمظلة قفز بها إلى المنطقة، حسب السلطات الإسبانية.

وقال متحدث باسم بلدية مليلية لوكالة فرانس برس “شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع (ت. غ.) شخصا يطير بواسطة مظلة فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها.

وأضاف أن الشاهدين “أبلغا الحرس المدني الاسباني عن الواقعة، من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر.

وهذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير نظامي إلى مليلية بالمظلة، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

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