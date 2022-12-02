منظمة دولية تنوه بانخراط المغرب في الحماية الاجتماعية للمهاجرين

2022-12-02 / 17:34
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هبة بريس

نوه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، يوم الجمعة بجنيف، بانخراط المغرب المتواصل من أجل تأمين الحماية الاجتماعية للمهاجرين.

وأشاد المدير العام في رده على كلمة المغرب أمام الدورة الـ 113 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقد من 28 نونبر الى 2 دجنبر، بالانخراط المتواصل للمملكة خدمة للمهاجرين، والذي جسدته سياسة إرادوية لتأمين الحماية الاجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في مجموع السياسات المعتمدة على الصعيد الوطني.

كما سجل المسؤول الدولي نجاح الاستشارات الإقليمية الأولى وانعقاد اجتماع الدول الرائدة لميثاق مراكش للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة في مارس الماضي بالرباط.

وقال أنطونيو فيتورينو إن المنظمة الدولية للهجرة تعول على المغرب من أجل قيادة الاستشارات الإقليمية التي تسبق تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى العالمي للهجرة، المقررة سنة 2024.

وخلال أشغال الدورة ال 113 لمجلس المنظمة، أكد فيتورينو أن الهدف المشترك هو العمل على تمكين الناس من التنقل بكل أمان والحرص على أن يكونوا مؤهلين للمساهمة في مختلف جوانب الحياة.

وكان المغرب قد دعا خلال اجتماع المجلس، على لسان السفير الممثل الدائم بجنيف، عمر زنيبر، الى تقديم جواب مشترك على تدفقات الهجرة يكون “إنسانيا، استباقيا وقائما على المساعدة من أجل التنمية”.

يذكر أن مهام مجلس المنظمة الدولية للهجرة تتمثل أساسا في دراسة ومراجعة سياسات وبرامج المنظمة ودراسة تقارير وأنشطة الأجهزة التابعة لها وكذا مديرها العام ومناقشة والمصادقة على برنامج المنظمة وميزانيتها وحساباتها.

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