شركات ومحلات تستغل إنجاز الأسود للترويج لمنتوجاتها بالتخفيضات و الهدايا

هبة بريس ـ رياضة

إنجاز كروي تاريخي تحقق فوق أرضية الميدان يوم أمس بالدوحة القطرية، فتعدا صداه المستطيل الأخضر ليصل للمجال التجاري بعدما لجأت عديد الشركات و المحلات التجارية لاستغلال الحدث للترويج لمنتجاتها.

و أقدمت شركات عديدة لنشر منتوجاتها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة أسود الأطلس، مؤكدة أنها قررت تقديم تخفيضات لزبنائها بسبب تأهل المنتخب الوطني المغربي لدور ثمن نهائي المونديال.

كما لجأت بعض المحلات و الشركات لتقديم هدايا لزبنائها الذين يقتنون منتوجاتها، و الهدايا في غالب الأحيان عبارة عن أقمصة لاعبي المنتخب المغربي و هدايا رمزية تحمل ألوان العلم المغربي.

كما قامت شركات تنشط في مجالات مختلفة بعمل قرعة للفوز بإحدى الهدايا لأصحاب التوقعات الصحيحة لمباريات الأسود في المونديال، بينما أخرى تنشط في مجال بيع السيارات قررت منح زوارها قسيمات شراء في بعض المحلات الشريكة و كذا هدايا رمزية شريطة زيارة معارض البيع المتنوعة التي تتوفر عليها.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1