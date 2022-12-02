الدبيبة يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الثاني

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، المنتخب الوطني المغربي عقب تأهله للدور الثاني ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

وقال الدبيبة في تدوينة على تويتر: “أهنئ المغرب الشقيق بفوز منتخب بلاده على منتخب كندا 2/1 وتصدر مجموعته القوية بسبع نقاط؛ أسود الأطلس قدموا أداء مذهلا ومشرفا لبلادهم والعرب جميعا. تمنياتي لهم بالتوفيق في المراحل القادمة.”

وكان المنتخب المغربي قد حقق انتصارا هاما أمام كندا بهدفين لهدف في ختام الدور الأول من كأس العالم.

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