الدبيبة يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الثاني

2022-12-02 / 11:37
0
هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، المنتخب الوطني المغربي عقب تأهله للدور الثاني ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

وقال الدبيبة في تدوينة على تويتر: “أهنئ المغرب الشقيق بفوز منتخب بلاده على منتخب كندا 2/1 وتصدر مجموعته القوية بسبع نقاط؛ أسود الأطلس قدموا أداء مذهلا ومشرفا لبلادهم والعرب جميعا. تمنياتي لهم بالتوفيق في المراحل القادمة.”

وكان المنتخب المغربي قد حقق انتصارا هاما أمام كندا بهدفين لهدف في ختام الدور الأول من كأس العالم.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”

بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”

2022-12-02 / 11:58
Photo of مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة

مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة

2022-12-02 / 11:11
Photo of بمناسبة التأهل.. الأهلي والزمالك يوجهان رسالة ل”أسود الأطلس”

بمناسبة التأهل.. الأهلي والزمالك يوجهان رسالة ل”أسود الأطلس”

2022-12-02 / 10:49
Photo of ولي عهد الأردن والملكة رانيا يهنئان المغرب بالتأهل للدور الثاني

ولي عهد الأردن والملكة رانيا يهنئان المغرب بالتأهل للدور…

2022-12-02 / 10:17
Photo of وهبي عن تأهل “الأسود”: “إنجاز تاريخي وفرحة كبيرة”

وهبي عن تأهل “الأسود”: “إنجاز تاريخي وفرحة كبيرة”

2022-12-02 / 10:09
Photo of “الأسود فخر العرب”.. “فيفا” ينشر إحصائيات المغرب في الدور الأول

“الأسود فخر العرب”.. “فيفا” ينشر إحصائيات المغرب في الدور…

2022-12-02 / 09:55
Photo of مونديال قطر.. هذه مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

مونديال قطر.. هذه مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

2022-12-02 / 09:34
Photo of بعد التأهل.. “لارام” تعلن عن برنامج جديد لمساندة “الأسود”

بعد التأهل.. “لارام” تعلن عن برنامج جديد لمساندة “الأسود”

2022-12-02 / 09:19
Photo of كأس العالم قطر 2022.. 14 منتخبا فى دور الـ16 بالمونديال حتى الآن

كأس العالم قطر 2022.. 14 منتخبا فى دور الـ16…

2022-12-01 / 23:24
Photo of عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”

عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”

2022-12-01 / 22:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق