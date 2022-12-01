عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”

2022-12-01 / 22:42
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هبة بريس _ رياضة

أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تهانئه للمنتخب الوطني، بعد فوز “أسود الأطلس” على منتخب كندا، وحجزه بطاقة التأهل للدور الموالي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب أخنوش، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بمناسبة التأهل البطولي للمنتخب الوطني لكرة القدم لدور ال 16 من كأس العالم قطر 2022 كنهنئ جميع مكونات الفريق الوطني، وعموم الشعب المغربي”.

وأضاف رئيس الحكومة “هاد التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز، وكيعكس الروح الوطنية العالية للاعبين ديالنا، ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل”.

وكتب “كنتمنى لأبطالنا المزيد من التألق في المباريات القادمة إن شاء الله”.

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‫12 تعليقات

  5. هاد التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز، وكيعكس الروح الوطنية العالية للاعبين ديالنا، ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل.

  12. الله يستر، فرحان لأنه كلما ربحوا المباريات كلما تقاضوا أجرا زائدا، وعليه فإنه بعد العودة بمشيئة الله، قد يطلب منهم أداء الضريبة على الدخل.

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