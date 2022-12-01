المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة

2022-12-01 / 20:29
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هبة بريس

تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على كندا (2-1)، اليوم الخميس، على استاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

سجل للمغرب حكيم زياش في الدقيقة (4)، ويوسف النصيري في الدقيقة (34)، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة بـ 5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986.

وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والسعودية من مرحلة المجموعات.

تأهل تاريخي

منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.
وأول منتخب أفريقي وعربي يتأهل لدور الـ16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني أفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

فرحة عربية

وعمت فرحة كبيرة أرجاء الوطن العربي بعد الأداء والنتائج المشرفة التي حققها منتخب أسود الأطلسي وظهر ذلك من تفاعل المشجعين العرب على مواقع التواصل بعد فوز المغرب وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر.

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‫11 تعليقات

  4. مبروك للمنتخب المغربي المبدع الرائع التأهل المستحق.
    مزيد من التألق و النجاح إن شاء الله

  10. الاسود يكتبون التاريخ مبروك عليناااااااا🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦

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