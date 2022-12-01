رغم برودة الجو.. مواطنون يحجزون أماكنهم بالمقاهي

2022-12-01 / 11:12
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هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة قبيل مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكندي، للتأهل للدرو الثاني بمنافسات كأس العالم المقام بدولة قطر، حجز عدد من المواطنون أماكنهم بالمقاهي.

وعاينت هبة بريس، اقدام فئة عريضة من المواطنين خاصة من الطلبة والموظفين على حجز أماكنهم بالمقاهي، لأخذ الإذن قبل مباراة الأسود والتوجه لمشاهدة المقابلة الأولى في مشوار المنتخب الوطني بالمونديال.

ولم تمنع برودة الجو والتساقطات المطرية بعدد من المدن، المواطنين من حجز مقاعدهم قبيل توجههم إلى مقرات عملهم أو دراستهم، لضمان مشاهدة مباراة الأسود في أجواء حماسية وتشجيعيهم بشكل جماعي، في حين عمد آخرون الى التغيب خلال الفترة الزوالية على حصصهم الدراسية أو مقرات عملهم للجلوس بالمقهى والبقاء حتى بداية المباراة.

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‫10 تعليقات

  4. الجمهور المغرب داخل ارض الوطن وخارجه يشجعون المنتخب الوطني تعبيرا عن حبهم له..

  9. على الاسود أن يكونوا في المستوى لان العرب جميعا ينتظرون عبور المغرب الى الدور الثمن ان شاء الله تعالى..

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