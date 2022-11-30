المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن ارتفاع رقم معاملاته

2022-11-30 / 19:37
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هبة بريس _ الرباط

تجاوز رقم المعاملات الموطد للمكتب الوطني للسكك الحديدية 3,49 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع بلغت نسبته 26 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له حول مؤشراته الفصلية، أن رقم المعاملات الموطد، فاق خلال الربع الثالث وحده، 1,39 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 37 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات عند متم شتنبر 3,07 مليار درهم، مقابل 2,52 مليار درهم قبل سنة. وخلال الربع الثالث، تحسن رقم المعاملات بنسبة 35 في المائة ليصل إلى 1,22 مليار درهم.

من جهته، بلغ رقم معاملات نشاط المسافرين خلال الربع الثالث من سنة 2022 ما مجموعه 757 مليون درهم، بتحسن بنسبة 58 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021. وعند متم شتنبر، ارتفع رقم معاملات هذا النشاط بمقدار 53 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مما يعكس تحقيق الأداء المتوقع ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

أما في ما يتعلق بنشاط السلع، فقد بلغ رقم معاملاته 434 مليون درهم خلال نفس الربع، في حين ارتفع بنسبة 1,3 في المائة عند متم شتنبر.

من جانبها، بلغت قيمة الدين 45 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 وبلغت الاستثمارات، التي تندرج في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الاستثماري للفترة 2019-2025، ما مجموعه 669 مليون درهم.

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‫9 تعليقات

  3. القطاع السككي هو خدمة اجتماعية فالعديد من الدول وغالبا مايتطلب دعم الدولة.

  4. هاد المكتب خاصو الاصلاح، و المعادلة ديال الاصلاح راه باينة ههههه زيد و زيد

  5. السكك الحديدية كالتعليم … و لولا أهميتها ما أقدم الاستعمار على تفجير خط سكة الشام العثماني … ولن تكون سكة حديدية بالبلاد الا اذا كان تعليمها يحظى بالاهتمام.

  6. رقم هزيل لشركة بهذا الحجم.. الديون تتجاوز 10 مرات رقم المعاملات. أرقام إما أنها كاذبة أو أن هناك سوء تسيير فاضح

  8. يبدو ان هذه المؤسسة في طريقها الى الافلاس ثم الخوصصة على غرار باقي المؤسسات العمومية والشبه عمومية

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