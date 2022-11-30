الحقيقة الكاملة.. أين اختفت رابطة المشجعين العرب التي ظهرت قبل مونديال قطر؟

2022-11-30 / 15:32
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هبة بريس ـ رياضة

قبل أن ينطلق العرس المونديالي الكبير بدولة قطر الشقيقة، تناقلت عدسات و كاميرات الإعلام الدولي استعدادات المئات من الجماهير العربية المقيمة بدولة قطر في إطار ما سمي ب”رابطة المشجعين العرب”.

هاته الرابطة تدربت في أكثر من مناسبة و مكان على طرق تشجيع موحدة، حيث ضمت حوالي 5000 شخص من جنسيات عربية مختلفة و كان هدفها تشجيع المنتخبات العربية الأربعة المشاركة بطريقة جماعية موحدة و أهازيج منظمة تدربوا جيدا عليها قبل انطلاق الحدث الكروي العالمي.

المبادرة التي انطلقت بفكرة من أحد النشطاء القطريين و دعمها رجل أعمال قطري وعد الرابطة بتخصيص تذاكر مجانية لكل أفرادها في 12 مباراة من دور المجموعات أحد أطرافها المنتخبات العربية و هي قطر و المغرب و تونس و السعودية.

لكن تفاجأت الجماهير الرياضية مع بداية المباريات بغياب ما سمي بالرابطة و كذلك بغياب مكان مخصص لأفرادها لتأطير الجماهير العربية، فأين اختفت رابطة المشجعين العرب و لماذا لم يظهر لها وجود في المونديال؟

في هذا الصدد، أوضح أحد أعضاء الرابطة أن فكرة الرابطة التي دعمها ثري قطري غابت عن ملاعب المونديال لأسباب تنظيمية بالدرجة الأولى، حيث فشل المؤطرون في إيجاد عدد كبير من التذاكر لأفراد الرابطة الذين فاق عددهم الخمسة الآلاف مشجع مع تخصيص مكان واحد معين لهم بالملاعب.

وأكد العضو المغربي أن وعودا وجهت لهم بعد أن أجروا حوالي 12 حصة من التدرب على طرق التشجيع قبل المونديال بكون تذاكر 12 لقاء ستمنح لهم مجانا منها 3 خاصة بالمنتخب المغربي، قبل أن يصدمهم المنظمون مع انطلاقة المونديال بغياب التذاكر و محدوديتها.

و شدد المعني بالأمر على أن ممول الرابطة عجز عن إيجاد عدد كبير من التذاكر بسبب نفاذها من الموقع الرسمي للفيفا، و هو ما جعل فكرة توحد و تجمع أعضاء الرابطة في مكان معين بالملاعب أمرا مستحيلا، عدا في بعض مباريات منتخب قطر التي توحد فيها بضع مئات من الجماهير خلف المرمى مرتدين زيا موحدا.

و أضاف بأن حتى التذاكر التي تم اقتناؤها بصعوبة تم توزيعها على المقربين من مؤطري الرابطة لدخولهم بشكل انفرادي للملاعب، و هو ماضيع على حوالي 400 مغربي كانوا ضمن الرابطة فرصة مشاهدة مباريات الأسود نظرا لكونهم عولوا على تذاكر الرابطة و لم يقتنوا التذاكر من الموقع قبل نفاذها.

و أكد المتحدث نفسه أن تحكم الفيفا في التذاكر و طريقة ولوج المباريات عقدت مهمة الرابطة في التواجد بملاعب قطر، مضيفا أن الفكرة كانت ستضفي جمالية مميزة في المباريات خاصة في ظل توحيد طرق التشجيع و ابتكار أساليب احتفالية تدربوا لأسابيع عليها قبل أن يتم حرمانهم من ولوج المباريات لأسباب تنظيمية محضة.

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