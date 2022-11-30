لجنة التحكيم بالفيفا تعين حكما من البرازيل لقيادة لقاء الأسود و كندا

2022-11-30 / 10:37
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني المغربي و نظيره الكندي برسم ثالث جولات دور المجموعات من مونديال قطر.

و اختارت الفيفا حكما من البرازيل لقيادة مباراة الأسود أمام كندا و هو الحكم رفاييل كلاوس، و سيساعده في مهمته مواطناه رودريغو فيغيريدو و دانيلو سيمون، بينما الحكم الرابع هو يوشيما ياماشيتا من اليابان.

و في غرفة الفار، سيتواجد كل من خوليو باتشيونان من الشيلي و كذلك الإسباني خوان مارتينيز، بينما روبيرتو دياز بيريز من إسبانيا سيتكلف بتقنية التسلل و الاورغوياني ليونان غونزاليز سيكون داعما لحكام الفار.

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