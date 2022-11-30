16 قت.يلا و2210 جريح.. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

2022-11-30 / 09:49
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هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2210 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1688 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و109 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و980 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و129 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و323 ألفا و25 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و191 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و980 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 329 مركبة.

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