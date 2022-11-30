مغربي يخلق الحدث بمباراة السينغال.. ولاعب “أسود التيرانغا” يعد بتشجيع المغرب

2022-11-30 / 09:31
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هبة بريس - الرباط

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف السينغالية، فيديو لمشجع مغربي، حضر لمباراة السينغال أمام نظيره الاكوادوري، أمس الثلاثاء.

ورصدت كاميرات المصورين، المشجع المغربي، يحتفل بين الجماهير السينغالية بتأهل أسود التيرانغا للدور التالي بالمنافسات.

وفي هذا الصدد، نشر لاعب المنتخب السينغالي بونا سار، صورة المشجع المغربي على حسابه بموقع انستغرام.

وعلق اللاعب السينغالي على الصورة بالقول “”إخواني المغاربة سنشجعكم بنفس الطريقة التي دعمتوننا بها في المباراة القادمة”.

وجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 على ملعب خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

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