السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب السنغال إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على الإكوادور 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد “خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال

بهذة النتيجة، يصل رصيد منتخب السنغال إلي النقطة 6 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، خلفًا لهولندا المتصدر برصيد 7 نقاط والمتأهل أيضًا لنفس الدور.

فيما يودع منتخب الإكوادور منافسات البطولة بعد تجمد رصيده عند النقطة 4 في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولي بمونديال قطر، ويتذيل الترتيب المنتخب القطري بدون رصيد من النقاط.

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