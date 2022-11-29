الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر ب”حسن تنظيم” المونديال

2022-11-29 / 17:52
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هبة بريس

أفادت وكالة الانباء القطرية، “قنا“، بأن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري إتصالًا هاتفيًا مع، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت الوكالة، أن “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا، من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.”

وخلال هذا الاتصال، هنأ جلالة ملك المغرب سمو الأمير، بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيدا جلالته بحسن التنظيم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك..

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