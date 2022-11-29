لولاية ثانية.. بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

2022-11-29 / 16:45
1
هبة بريس

أعيد انتخاب المغربية بشرى حجيج، بالإجماع، رئيسة للكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة لولاية ثانية، وذلك خلال أشغال اليوم الأول من مؤتمر الكونفدرالية المنظم بالدار البيضاء (28 -29 نونبر) .

وتم تجديد الثقة في السيدة حجيج، رئيسة الجامعة الملكية للكرة الطائرة، لقيادة الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة لولاية ثانية (2024- 2028) بعد تصويت الأعضاء 54 للكونفدرالية .

وعرفت أشغال المؤتمر اعتماد القانون الأساسي الجديد للكونفدرالية الإفريقية .

كما تم خلال المؤتمر تقديم عرض حول أنشطة الرئيسة والمكتب التنفيذي، لاسيما في ما يتعلق بالحكامة الجيدة، تنظيم الأحداث الرياضية،تأهيل البنيات التحتية ، والتكوين .

وعرف مؤتمر الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، حضور رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اري غارسا، الذي نوه بالمجهودات المبذولة لتطوير ممارسة هذا النوع الرياضي في إفريقيا منذ انتخاب السيدة بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية سنة 2020.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

2022-11-29 / 18:09
Photo of لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

2022-11-29 / 14:55
Photo of قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق بكم

قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق…

2022-11-29 / 13:55
Photo of الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة كندا تؤرق المشجعين

الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة…

2022-11-29 / 13:35
Photo of في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم هوية المتأهلين

في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم…

2022-11-29 / 13:08
Photo of تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

2022-11-29 / 12:25
Photo of مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

2022-11-29 / 12:12
Photo of الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

2022-11-29 / 11:28
Photo of بالأرقام.. كم قيمة المبلغ المالي الذي سيربحه المغرب إذا تأهل للدور الثاني؟

بالأرقام.. كم قيمة المبلغ المالي الذي سيربحه المغرب إذا…

2022-11-29 / 11:06
Photo of رومان سايس يطلب من الفيفا احتساب هدفه لصالح الصابيري

رومان سايس يطلب من الفيفا احتساب هدفه لصالح الصابيري

2022-11-29 / 10:45

تعليق واحد

  1. تحية تقدير و خالص التهاني و المتمنيات بالتوفيق للسيدة بشرى حجيج على تجديد الثقة لرءاسة هذه الهيئة الرياضية الإفريقية، التي تميزت بالحكامة الجيد في مجالات تنظيم الأحداث الرياضية و تأهيل البنيات التحتية والتكوين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق