رومان سايس يطلب من الفيفا احتساب هدفه لصالح الصابيري
هبة بريس
هنأ قائد المنتخب الوطني المغربي، رومان سايس، اللاعب عبد الحميد الصابيري بمناسبة عيد ميلاده ال26.
ونشر سايس على حسابه بموقع انستغرام، تهنئة للصابيري، جاء فيها: “”عيد ميلاد سعيد أخي عبد الحميد صابيري. أتمنى من الفيفا أن تمنحك الهدف الذي سجلته بمناسبة بلوغك 26 سنة”.
هذا ويذكر أن الفيفا قررت احتساب الهدف الأول المسجل في شباط المنتخب البلجيكي، لصالح اللاعب رومان سايس بدل عبد الحميد الصابيري.
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10 تعليقات
كلكم ابطال افريقيا وكنتم في المستوى العالي..
شرفتم بلدكم المغرب انتم فخر العرب ..
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز المستحق..
الف مبروك كانت مبارة شيقة جدا رغم رفض هدف وعدم احتسابه ..
يبقى الصابري نجم من نجوم المغرب الصاعد ومسيرة موفقة..
المغرب هزم المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا عن جذارة واستحقاق..
اللهم وفقهم جميع لما تحبه و ترضاه ..
المغرب اصبح 18 في الترتيب العالمي وحرق عدة مراحل ..
الصابيري وسايس لاعبان متميزن كل التوفيق والنجاح والسداد لهم ..
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي وحد سعيد يوم الخميس المقبل أمام المنتخب الكندي ..