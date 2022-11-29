رومان سايس يطلب من الفيفا احتساب هدفه لصالح الصابيري

هبة بريس

هنأ قائد المنتخب الوطني المغربي، رومان سايس، اللاعب عبد الحميد الصابيري بمناسبة عيد ميلاده ال26.

ونشر سايس على حسابه بموقع انستغرام، تهنئة للصابيري، جاء فيها: “”عيد ميلاد سعيد أخي عبد الحميد صابيري. أتمنى من الفيفا أن تمنحك الهدف الذي سجلته بمناسبة بلوغك 26 سنة”.

هذا ويذكر أن الفيفا قررت احتساب الهدف الأول المسجل في شباط المنتخب البلجيكي، لصالح اللاعب رومان سايس بدل عبد الحميد الصابيري.

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