مونديال قطر.. غانا تهزم كوريا الجنوبية وتنعش حظوظها في التأهل

هبة بريس - وكالات

تغلب المنتخب الغاني على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

وأحرز محمد ساليسو، هدف تقدم غانا في الدقيقة 24، ثم أضاف محمد قدوس، الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وانتفض الكوريون في الشوط الثاني وسجلوا هدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم تشو كيو سيونغ.

وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمنتخب بلاده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفعت غانا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتا بالتساوي مع البرتغال التي ستواجه في وقت لاحق اليوم أوروغواي الثالثة مع نقطة واحدة.

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