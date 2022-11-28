طنجة.. شخص في سكر طافح يحدث خسائر مادية بوكالة بنكية

2022-11-28 / 14:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بزبون في حالة سكر طافح ، أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية بحي العزيفات ، حيث تم طلب الشرطة التي تدخلت في الموضوع.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه .

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‫5 تعليقات

  1. يجب ان ينال عقابه هذه الظاهرة اقتحام الابناك بدأت تنتشر في مدينة طنجة ..

  3. على جميع وكالات تحويل الاموال والابناك التجهيز بأجهزة متطورة ضد السرقة..

  5. على الشرطة ضرب يد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين وممتلكات الدولة ..

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