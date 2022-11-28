طنجة.. شخص في سكر طافح يحدث خسائر مادية بوكالة بنكية

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بزبون في حالة سكر طافح ، أحدث خسائر مادية بوكالة بنكية بحي العزيفات ، حيث تم طلب الشرطة التي تدخلت في الموضوع.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه .

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