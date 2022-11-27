عزف النشيد الوطني.. ما سبب خروج ياسين بونو من مباراة المغرب وبلجيكا؟

هبة بريس _ رياضة

فوجئ متابعو مباراة المغرب وبلجيكا على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات، لكأس العالم 2022 في قطر بغياب الحارس المغربي ياسين بونو.

وكان بونو ضمن العناصر الأساسية في التشكيل الذي كشف عنه المدرب الوطني وليد الركراكي، قبل دقائق من مواجهة بلجيكا، لكنه غاب فجأة وشارك بدلاً منه زميله منير المحمدي.

وقال اكثر من مصدر الموقع إن بونو اضطر إلى مغادرة ملعب الثمامة قبل انطلاق مباراة بلجيكا، بعد أداء النشيد الوطني، بعدما أحس بدوار

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