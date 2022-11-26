وزارة الخارجية تكشف عوائق تعترض التدخلات لفائدة الطلبة المغاربة الموجودين في روسيا

هبة بريس - الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هناك مجموعة من العوائق التي تقف أمام تدخلات الوزارة لصاح الطلبة المغاربة الموجودين بروسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو .

واعتبر بوريطة في جوابه عن سؤال برلماني كتابي حول “التخفيف من معاناة الطلبة المغاربة بروسيا”، ان هناك صعوبات تعرفها مساطر التحويلات المالية من المغرب إلى روسيا، حيث يتم رفضها، بعد أسابيع من الانتظار، من طرف مؤسسات بنكية وسيطة، أغلبها أمريكية وأوروبية، بداعي العقوبات.

بالإضافة _, يضيف بوريطة – إلى تثبيت سعر العملة الروسية الروبل، بشكل أدى إلى ارتفاع الأسعار، يضع الطلبة المغاربة بروسيا في وضعية هشاشة.

وقدر الوزير عدد المعنيين بأزيد من 3500 طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه يتعذر على السفارة المغربية إمكانية الاضطلاع بالتكفل بتحويل أموال لفائدة أفراد الجالية المغربية بروسيا، وفي مقدمتهم هؤلاء الطلبة، لاعتبارات تقنية وقانونية وعملية.

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