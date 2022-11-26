مالي.. رئيس المرحلة الانتقالية يستقبل بنموسى حاملا رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، رئيس الدولة، الكولونيل عاصمي غويتا ، أمس الجمعة في باماكو، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وقال بنموسى ، في تصريح عقب اللقاء الذي جرى بحضور سفير الملك في باماكو إدريس أسباين، إنه سلم للرئيس المالي رسالة أخوة وصداقة من قبل الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير أن الملك محمد السادس، أكد في هذه الرسالة للسلطات المالية على إرادته في تطوير العلاقات التاريخية والخاصة بين البلدين.

وتابع بنموسى أن الرسالة الملكية، أكدت أيضا على استعداد المملكة المغربية لتعزيز التعاون مع مالي في المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للمساهمة في استقرار المنطقة.

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