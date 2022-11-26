رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

هبة بريس - وكالات

تزايدت الدعوات في ألمانيا للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، وقالت “حماية المستهلك” الألمانية إن هذه الدعوة تأتي في حال استمرت الشركات بفرض أسعار باهظة على الطاقة.

واعتبر رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، أريبرت بيترز لصحيفة “بيلد”، أن “حجم الزيادات لا تبرّره أسعار السوق”.

وأضاف مخاطبا المستهلكين الألمان: “لا تدفعوا فواتيركم!”، مطالبا موردي الطاقة بتقديم “دليل” على أن الزيادات مبرّرة بأسعار السوق.

هذا وقد سجّلت أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفاعات كبيرة في ألمانيا التي تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.

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