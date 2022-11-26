غوتيريش: كل 11 دقيقة تقتل امرأة على يد شريكها أو فرد من أسرتها
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن “كل 11 دقيقة تشهد مقتل امرأة أو فتاة على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها”.
جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام (اليوم).
وأضاف غوتيريش، في رسالته التي نشرها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن “ضغوطات جائحة كورونا والاضطراب الاقتصادي يؤديان حتما إلى مزيد من الإساءات الجسدية واللفظية” ضد المرأة.
وتابع أن “النساء والفتيات يواجهن أيضا عنفا متفشيا عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء إلى التحرش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين”.
وأردف غوتيريش: “في كل 11 دقيقة، تقتل امرأة أو فتاة على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة”.
وأكمل: “استهداف نصف البشرية بالتمييز والعنف وسوء المعاملة يأتي بتكلفة باهظة، فهو يحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وينكر حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويعرقل الانتعاش الاقتصادي المتساوي والنمو المستدام الذي يحتاجه عالمنا”.
9 تعليقات
السبب البعد عن طريق الله وعدم القناعة..
للأسف لازال العنف ضد النساء مقبولا في الدول الإسلامية ومرفوضًا ومدانًا لدى الغرب لأننا لازلنا نعيش في مجتمع ذكوري نرجسي…
العنف بين الجنسين متبادل لكن المراة دائما هي الضحية لانها تتحمل اعباء الحياة الاسرية حتى لو كانت ظالمة اتقوا الله في بعضكم البعض..
وجب وضع قوانين زجرية وتفكيك جميع القيود المفروضة على النساء ..
الجهل وعدم الوعي وانعدام الأخلاق والأوضاع الإقتصادية الصعبة كلها أسباب وراء ضاهرة العنف ضد النساء..
الجهل وعدم الوعي وانعدام الأخلاق والأوضاع الإقتصادية الصعبة كلها أسباب وراء ضاهرة العنف ضد النساء..
أكبر عنف هو الفقر والجهل والتهميش وعدم احترام بعضهم البعض..
المراة اكثر من نصف المجتمع هي الام والاخت والزوجة والابنة والعمه والخاله من يعنفها ليس برجل وانما جبان يستعرض قوته وامام الرجال دجاجة لان ليس برجل من يعنف المراة ..
هده المشاكل كلها البعد عن الدين والغزو الفكري الغربي ..