Ecuador's forward #11 Michael Estrada heads the ball past Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk during the Qatar 2022 World Cup Group A football match between the Netherlands and Ecuador at the Khalifa International Stadium in Doha on November 25, 2022. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

هولندا والإكوادور تتقاسمان النقاط.. وقطر تودع المونديال رسميا

2022-11-25 / 19:23
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هبة بريس _ رياضة

تقاسمت هولندا والإكوادور النقاط، الجمعة، بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر لحساب المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة تأجل حسم بطاقتي التأهل بين هولندا والإكوادور والسنغال إلى الجولة الأخيرة. وأصبحت قطر أول المودعين رسميا للمونديال.

وأصبح رصيد هولندا والإكوادور 4 نقاط، فيما تمتلك السنغال 3 نقاط بعد فوزها على قطر 3-1 ظهر اليوم. وبقيت قطر بدون نقاط.

وفي الجولة الأخيرة، تواجه هولندا قطر المضيفة، فيما تلعب الإكوادور أمام السنغال.

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