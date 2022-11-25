هولندا والإكوادور تتقاسمان النقاط.. وقطر تودع المونديال رسميا

هبة بريس _ رياضة

تقاسمت هولندا والإكوادور النقاط، الجمعة، بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر لحساب المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة تأجل حسم بطاقتي التأهل بين هولندا والإكوادور والسنغال إلى الجولة الأخيرة. وأصبحت قطر أول المودعين رسميا للمونديال.

وأصبح رصيد هولندا والإكوادور 4 نقاط، فيما تمتلك السنغال 3 نقاط بعد فوزها على قطر 3-1 ظهر اليوم. وبقيت قطر بدون نقاط.

وفي الجولة الأخيرة، تواجه هولندا قطر المضيفة، فيما تلعب الإكوادور أمام السنغال.

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