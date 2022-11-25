مونديال قطر.. السنغال تهزم قطر وتنعش حظوظها في التأهل

هبة بريس - وكالات

أنعش المنتخب السنغالي حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بفوز على نظيره القطري بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في مونديال 2022.

وسجل المهاجم بولايي ديا، هدف السنغال الأول في الدقيقة 41 بعدما استفاد من خطأ “كارثي” لمدافع منتخب قطر، بوعلام خوخي، الذي أخطأ في إبعاد الكرة عن مرماه.

وأضاف فامارا دييدهيو، الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وأحرز محمد مونتاري هدف تقليص الفارق لقطر في الدقيقة 78، وهو الهدف الأول لقطر في مونديال 2022 والأول لها على الإطلاق في تاريخ كأس العالم على اعتبار أن المشاركة الحالية هي الأولى لـ”العنابي” في المونديال.

وأعاد بامبا دينغ فارق الهدفين، بتسجيله الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى بالتساوي مع منتخبي هولندا والإكوادور اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم

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