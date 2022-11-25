مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

2022-11-25 / 15:10
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هبة بريس - وكالات

كشفت مواقع صحفية مصرية، إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وذكرت ذات المواقع، أن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق جار.

وقد أمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

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